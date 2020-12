VLOG: Desi maakt een 'Westfriesefrok'

ZUID-SCHARWOUDE - Een 'Westfriesefrok' is uit de koker gekomen van Marita uit Zuid-Scharwoude. Wat ooit begon als hobby, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat truien levert in Canada.

Het antwoord op de vraag: "Wat is een Westfriesefrok?", vindt Desi op de zolder van Marita. Wat het is? Een trui (frok) met West-Friese teksten met onder andere de woorden: 'koeterdekoet' en 't ken te gek ok'. Een deel van de inspiratie is gevonden op Facebook en daarbij heeft Marita haar "Holy bijbel", het Westfries woordenboek, gebruikt voor de teksten.

Het proces

Nadat de letters zijn uitgesneden, is het tijd om de trui er bij te pakken. Desi gaat zelf de uitdaging aan en mag de trui onder de verwarmde pers leggen. Binnen een paar seconden zijn de letters aan de 'frok' bevestigd. Een pers die niet iedereen thuis heeft staan. "Het begon met shirts bedrukken voor mijn kinderen", vertelt Marita.

Inmiddels is de hobby uitgegroeid tot orders vanuit Canada. De plannen voor de toekomst? "Een slabbetje met "prieken" en als het weer mag, wil ik ook wat bedenken rondom de kermis", aldus Marita.

Benieuwd hoe de Westfriesefrok eruit ziet en of het Desi lukt deze zelf te drukken? Bekijk dan de video.