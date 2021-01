Platform brengt ideeën van inwoners in praktijk: "Stadscommunity van duizenden mensen"

HOORN - Eén centrale plek voor alle ideeën van de inwoners van Hoorn. Vier jaar geleden komt het Platform Voor een Mooie Stad van de grond om initiatieven van inwoners tot vervulling te brengen. "Het unieke eraan is dat het vóór en door inwoners bedacht is, de gemeente faciliteert, het wordt steeds groter en groter", aldus mede-oprichter Rob Bennis. Samen met Horinees Paul van Kuik bedachten ze de 'stadscommunity'.

"Onze missie is om het starten van initiatieven makkelijker te maken. We hebben een mooi netwerk aan vrijwilligers opgebouwd - die we 'stadsmakers' noemen - en ondernemers die bereid zijn zich in te zetten", legt Bennis uit.

Iedereen kan een idee op het platform indienen waarna er als eerst gepeild wordt of er draagvlak is. Daarna kan het zoeken van helpende handen beginnen.

Want een goed idee hebben is één, maar het geregel eromheen kan een prematuur plan zomaar de das om doen. "Er is kleine groep inwoners die wel de wegen naar de gemeente weet te bewandelen als je wat wilt, maar een hele grote groep is daar niet mee bezig. Die weten niet zo goed aan welke touwtjes ze moeten trekken", legt Rob uit.

Het platform bestaat al even maar krijgt steeds meer bekendheid. "We wilden beslist niet één van de zoveelste crowdfundplatforms worden. We hebben daar vijf jaar terug onderzoek naar gedaan naar de bereidheid van mensen om geld te doneren en dat slaat minder aan. Maar als je iemand vraagt gericht ergens aan mee te helpen, werkt dat een stuk beter", aldus Van Kuik.

Zichtbaar

In het afgelopen jaar zijn er weer tientallen initatieven op het platform ingediend. Door de coronacrisis werd Warenhuis Hoorn gelanceerd dat nu uitgegroeid is tot een zelfstandige organisatie, werden en honderden ideeën aangedragen voor de invulling van het toekomstige Hoornse stadsstrand en werden de eerste hondenpoep-prullenbakken in het Venenlaankwartier onthuld.

Ook organiseerde Marije de Heer de 'afvalloterij Challenge' om zwerfaval van de straat op te ruimen en crossten Kor & Cor door heel Hoorn om graffiti de kop in te drukken. Zij waren één van de winnaars van de Hoornse initiatievenmarkt die door Voor een Mooie Stad werd georganiseerd.