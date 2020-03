Hoorn wil groot online warenhuis openen voor lokale ondernemers in coronacrisis

HOORN - Het idee lag er al jaren, maar door de coronacrisis raakt de uitwerking van sommige ideeën in een stroomversnelling. Zo ook het plan om in Hoorn een groot online warenhuis op te zetten, waar lokale ondernemers hun goederen en diensten kunnen kopen of verkopen. "Het is belangrijk om juist nu bij elkaar te shoppen", zegt Rob Bennis, woordvoerder namens alle organisatoren achter de actie, aan WEEFF.

Over het plan voor een groot online warenhuis werd in Hoorn al een aantal jaar nagedacht, maar nooit was daar de urgentie voor. "Nu hebben we de kans om dat met z'n allen aan te pakken. Met deze coronacrisis zien onze ondernemers nu hun inkomsten niet alleen naar nationale grote ketens gaan, maar gaat er ook een deel van naar het buitenland", zegt Rob.

"We hebben de handen ineengeslagen met José, maar ook met Edith Hartog van Ik Hou van Hoorn, de gemeente, Ondernemers Stad Hoorn, HOC en HOF", vertelt Bennis. "We doen het dus echt met z'n allen om de Hoornse ondernemers te steunen. Want niet alleen de horeca, maar ook andere ZZP'ers hebben te maken met deze crisis en krijgen geen inkomsten."

Cafés en restaurants zijn door de coronacrisis gesloten, maar mogen nog wel bezorgen. José Linders van Hoorn Bezorgt kwam daarom met het idee om een overzicht te maken van alle gelegenheden die hun maaltijden of dranken laten bezorgen. Met dit idee ontstond er een sneeuwbaleffect, omdat er veel meer lokale ondernemers zijn die hun diensten of producten online aan kunnen bieden.

Mooi om te zien hoe trots iedereen is en hoe groot de saamhorigheid is"

Het doel is om binnen een paar weken een platform te creeëren voor de lokale ondernemers. Daarom wordt nu gezocht naar samenwerkingen met mensen die onder meer handig zijn in het bouwen van websites, die juridisch onderlegd zijn en naar fotografen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website, en de organisatie biedt hulp bij het aanmelden en/of invoeren van producten van lokale ondernemers die zich bij hen aansluiten.

"We hopen op heel veel hulp uit de stad", laat Rob weten. "Het ideale plaatje is voor ons om het platform ook na de coronacrisis door te kunnen zetten. Ondernemers kunnen zich gratis bij ons aanmelden. We willen namelijk voorkomen dat commissies te hoog gaan worden en het geheel te commercieel wordt. Daar gaan we ook echt duidelijke afspraken over maken."

De aanmeldingen stromen inmiddels al binnen bij Rob en de rest van de organisatoren. De grote lijnen voor het project zijn uitgezet en in de komende dagen wordt gekeken hoe ze het vorm kunnen geven. Rob is trots op het feit dat iedereen zo bevlogen is: "Het is heel mooi om te zien hoe trots iedereen is op de actie die we opzetten en hoe groot de saamhorigheid is."