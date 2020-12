Achtste finale WK eindstation voor darter Van der Voort

LONDEN - Vincent van der Voort is in de achtste finales uitgeschakeld op het wereldkampioenschap darts. De Noord-Ier Daryl Gurney bleek in Alexandra Palace in Londen een maatje te groot voor de Purmerender: 4-2.

Gurney deelde in de eerste leg van de wedstrijd direct een tik uit door Van der Voort te breken met een 125-finish. De eerste set ging dan ook naar 'Superchin', waarna Van der Voort karakter toonde en de set van Gurney afpakte voor 1-1.

Middels een ijzersterkte eerste leg van de derde set, waarbij Gurney op een milimeter na een negendarter gooide via dubbel twaalf, nam de Brit vervolgens opnieuw het heft in handen in een set die door de Noord-Hollander was begonnen. Gurney won de set met 1-3 en behield vervolgens zijn eigen set, waardoor hij met een 1-3 voorsprong de laatste pauze in ging.

Afscheid

Met een setgemiddelde van liefst 110 wist Van der Voort de vijfde set met 3-0 op zijn naam te schrijven, maar verder dan twee sets zou de Purmerender uiteindelijk niet komen. Nadat Gurney eerst zes wedstrijdpijlen miste, leidde dubbel 16 de Noord-Ier uiteindelijk naar de kwartfinale van het WK. Van der Voort, die eerder dit toernooi Ron Meulenkamp en Nathan Aspinall versloeg, strandt daardoor in de achtste finale in Londen.