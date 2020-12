Van der Voort bereikt derde ronde WK darts na spannend Nederlands onderonsje

LONDEN - Vincent van der Voort heeft zich ten koste van landgenoot Ron Meulenkamp verzekerd van een plek in de derde ronde van het WK darts. De darter uit Purmerend knokte zich in Londen terug na een 2-0-achterstand en won met 3-2.

De beslissing in de vijfde set viel in de vijfde leg, die door Van der Voort werd begonnen. Hij maakte het, na kort daarvoor een belangrijke 180'er gegooid te hebben, af met dubbel-10.

Van der Voort begon matig aan het duel, terwijl Meulenkamp uiterst effectief was bij het gooien van zijn dubbels. Hij won zowel de eerste als tweede set met 3-1 en liet Van der Voort kansloos.

Comeback

In de vierde set kwam Van der Voort beter in de wedstrijd en hij dwong met 3-1 en 3-0 een beslissende set af. Daarin zette hij zijn inhaalrace voort. Van der Voort (45) is de nummer 27 van de wereld, Meulenkamp (32) staat 22 plaatsen lager.

"Ik kreeg niet het gevoel van het wereldkampioenschap", zei Van der Voort na afloop van zijn partij. "Normaal ben ik helemaal opgepompt, maar nu stond ik gewoon leuk mijn wedstrijd te gooien. Toen ik 2-0 achter kwam, dacht ik: als ik eraf ga, dan moet ik in ieder geval mijn gezicht redden. Ik merkte dat Ron steeds nerveuzer werd en krampachtiger ging gooien. Daar heb ik goed gebruik van gemaakt."