Van der Voort ondanks zege kritisch op WK-omstandigheden

LONDEN - Vincent van der Voort denderde maandag ten koste van de sterke Nathan Aspinall door naar de achtste finales van het WK darts. Toch ging het allemaal niet vanzelf voor de darter uit Purmerend. Van der Voort (45) had het namelijk erg koud in de hal, die door het coronavirus dit jaar niet met duizenden dartsfans is gevuld.

Pro Shots / Niels Boersema

"Ik weet niet of ze de nacht ervoor de deur open hebben laten staan, maar het was echt heel koud", vertelt de Noord-Hollander in gesprek met NOS. "Iedere keer als ik mijn pijlen even neerlegde en ze tien minuten later weer oppakte, waren ze alweer ijskoud. En als het zo koud is, voel ik de grip op mijn pijlen niet. Ik voel ze dan wegglijden. Je gooit dan niet zoals je normaal doet." Veel darters durven volgens Van der Voort geen kritiek te uiten op de omstandigheden waaronder ze de pijlen moeten gooien. Zijn collega's zouden bang zijn voor eventuele straffen van de dartsbond PDC. "Je hebt bij de PDC heel veel pratende poppen die alleen maar zeggen wat mensen willen horen. Daar hoor ik niet bij. Als ik het niks vind, vind ik het niks. Wat de consequenties dan ook ook zijn."

Quote "Je hebt bij de PDC heel veel pratende poppen die alleen maar zeggen wat mensen willen horen" darter vincent van der voort

"Maar het is voor de PDC ook allemaal nieuw natuurlijk", plaatst de darter toch een kanttekening. "Normaal gesproken zit de hal helemaal vol en lopen er ook in de ingooiruimte de hele dag door mensen rond, waardoor het van nature al warmer is." Op de eerste dag van het WK werden er nog zo'n duizend bezoekers toegelaten in Alexandra Palace. Sinds het risiconiveau een dag later op werd geschaald, moeten de darters het doen zonder fans. Tekst gaat verder onder de tweet

Zoals gezegd nam Van der Voort het maandag op tegen Aspinall, de nummer zes van de wereld. Het feit dat hij zo hoog staat op de wereldranglijst maakt dat de 4-2 zege van de Purmerender op de Engelsman een stunt genoemd mag worden. "De eerste set was heel goed, de tweede ook nog, maar daarna ging ik er iets te makkelijk over denken", vertelt hij. "Dan is het heel moeilijk om het niveau van het begin weer terug te krijgen. Dat kan ik alleen mezelf verwijten." Tegenstander Later vandag wordt bekend wie de tegenstander van de Nederlander is in de achtste finale. Die komt uit het duel tussen Daryl Gurney uit Noord-Ierland en de Engelsman Chris Dobey. "Dat zijn allebei geweldige spelers, maar ze hebben ook allebei hun kwetsbare kanten", blikt Van der Voort vooruit. "In mijn voorbereiding focus ik me puur op mezelf, ben nooit heel erg bezig met m'n tegenstander. Als ik goed ben, weet ik dat ik van iedereen kan winnen."