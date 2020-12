Van der Voort dendert door naar vierde ronde op WK darts

LONDEN - Vincent van der Voort is maandagmiddag doorgedrongen tot de vierde ronde van het WK darts in Londen. De darter uit Purmerend won met 4-2 van de als zesde geplaatste Engelsman Nathan Aspinall.

Van der Voort, de nummer 27 van de wereldranglijst, begon wervelend aan de wedstrijd. De 45-jarige darter pakte de eerste zes legs op rij en en dus ook gelijk de eerste twee sets van de wedstrijd. Zijn tegenstander Aspinall, vooraf gezien als outsider voor de wereldtitel, kwam er in de eerste twee sets niet aan te pas.

Na de tweede set ging het niveau van Van der Voort omlaag. De 'Dutch Destroyer' miste veel dubbels en zag Aspinall langszij komen in sets: 2-2. Gelukkig herpakte Van der Voort zich in de vijfde set en benutte hij de kansen die hij kreeg op de dubbels. Na een aantal mooie finishes walste hij in de laatste set over Aspinall heen en won hij uiteindelijk de wedstrijd met 4-2 in sets.

Vierde ronde

Door zijn overwinning is Van der Voort net zoals landgenoten Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, doorgedrongen tot de laatste zestien van het WK. In de vierde ronde neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen Daryl Gurney (11) en Chris Dobey (22).