Buurtouders Hilversum de straat op in de hoop jaarwisseling soepel te laten verlopen

HILVERSUM - Door het afgelopen jaar heen kwam de Hilversumse wijk Kerkelanden meerdere malen negatief in het nieuws vanwege vernielingen. Dat begon allemaal op oudejaarsavond 2019. Nu, een jaar later, hopen buurtouders met elkaar een vergelijkbare jaarwisseling te voorkomen.

Karim Didouch en Malik lopen door een stil Kerkelanden. "We hopen natuurlijk dat we geen ingewikkelde situaties tegenkomen", lacht Karim. Beide heren werken mee aan een project om met buurtouders in de avonduren door de wijk te lopen. "Jongeren gaan de straat niet op met het idee om de wijk te molesteren, dat ontstaat opeens. Wellicht dat onze aanwezigheid dat proces onderbreekt."

Richting de zomer groeide de klachten uit de wijk over slopende hangjongeren . Daarnaast waren er meerdere autobranden door het jaar heen. In november werd de wijk opgeschrokken door een forse plofkraak bij het winkelcentrum.

De afgelopen jaarwisseling liep alles behalve soepel in Kerkelanden. Bij twee basisscholen werden ramen vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Daarnaast gingen verschillende containers en auto's in vlammen op.

Voor beide heren geldt dat hun link met de wijk reden is om mee te doen. "Ik woon hier nu al veertig jaar", vertelt Karim. "Ik woon zelf in een redelijk rustige kant van de wijk, maar via social media krijg je de verhalen wel mee."

Hun ervaringen met de wijk zijn echter absoluut niet negatief. "Mensen beseffen niet hoe mooi en fijn Kerkelanden is", vertelt Malik die wel vlakbij wat hangplekken woont. "Het is natuurlijk niet zo dat we hier in een 'ghetto' wonen, zo erg is het echt niet", benadrukt Karim.

Bekijk hieronder hoe Karim en Malik hun ronde doen. Tekst loopt door onder video.