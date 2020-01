Tientallen ramen vernield bij Hilversumse basisscholen

HILVERSUM - Vandalen hebben op oudejaarsavond bij twee basisscholen in de Hilversumse wijk Kerkelanden tientallen ramen vernield.

Het gaat om de Goudenregenschool aan de Augustinushof en de Augustinusschool aan de Kloosterlaan. Van de panden werden in totaal zo'n 25 ramen bekogeld of ingeslagen. Op een foto van het schoolgebouw is de schade goed te zien. De gesneuvelde ramen zijn tijdelijk afgedekt met noodramen.

Volgens de politie zijn de vernielingen tussen 21.30 en 22.15 uur gepleegd. Wie iets van het vandalisme heeft meegekregen of de de vernielzucht (toevallig) op beeld heeft vastgelegd, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.