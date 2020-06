Uitgebrande auto's in Hilversum zo goed als zeker ook aangestoken

HILVERSUM - De twee auto's die gisternacht door brand verwoest werden in de Hilversumse wijk Kerkelanden zijn zo goed als zeker aangestoken. Dat meldt de politie. De autobranden waren het zoveelste incident in de wijk de laatste tijd.

De autobranden zorgden gisternacht voor een grote vlammenzee. Naast de auto's zelf had ook een schutting vlam gevat, was een garage al aangestraald en dreigde het vuur ook over te slaan naar het naastgelegen huis. De brandweer kon dat voorkomen.

Weer autobranden in Hilversum: veel schade na zoveelste incident in zelfde wijk

De autobranden zijn niet alleen het zoveelste incident in de wijk Kerkelanden de laatste maanden, maar zijn ook niet de eerste autobranden in heel Hilversum de laatste weken. Al meerdere auto's gingen in vlammen op, met als 'hoogtepunt' drie auto's binnen een dag, afgelopen maand.

Onderzoek naar branden

Hoewel de recherche uitgaat van brandstichting, is het nog onduidelijk waar de dader gezocht moet worden. "Er waren signalen dat er mogelijk jeugd bij de brand betrokken was, maar daar is op dit moment geen enkele aanwijzing voor", aldus de politie.

Er wordt onderzoek gedaan naar de branden. Mensen die meer weten over de branden of mogelijk iets gezien hebben of camerabeelden hebben, worden verzocht contract op te nemen.