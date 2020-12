Na karig kermisseizoen grijpen exploitanten hun kans in de oliebollen of in de bouw

DE GOORN - In onze provincie zijn volgens de Nederlandse Kermisbond zo'n dertig gezinnen die leven van de kermis. Ondanks dat er dit jaar nauwelijks kermissen waren, lukt het de Noord-Hollandse exploitanten om hun bedrijf overeind te houden. Zo zijn ze 's winters ook aan de bak. Letterlijk, want de meeste kermismensen staan nu in een oliebollenkraam.

Veel kermisexploitanten gaan in de winterperiode aan de slag in de oliebollenkraam. Dan is er nog een gedeelte dat vuurwerk wilde verkopen of die bijvoorbeeld een parttime baan als chauffeur zijn begonnen. Het moest íets compenseren voor het jaar dat ze achter de rug hebben. De financiële ondersteuning voor kermisexploitanten is volgens Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond onvoldoende. "Al met al zal het net lukken om de winter door te komen, maar het is geen prettig vooruitzicht. Straks zullen de inkomsten een maand of drie heel gering zijn." Lees verder onder de video.

West-Friese kermisexploitanten vertellen over het afgelopen jaar. - NH Nieuws

Het kermisseizoen start in april en loopt door tot oktober. Maar hoe dat volgend jaar gaat lopen is nog onduidelijk. "Er is nog geen stip aan de horizon. Daar gaan wij direct in het nieuwe jaar mee beginnen, want dat moet er gewoon komen", aldus de voorzitter van de kermisbond. Ook 's zomers oliebollen Kermisexploitant Rick Braak uit Grootebroek staat ieder jaar met zijn oliebollenkraam in De Goorn. Ze hebben 'm dit jaar in overleg met de gemeente twee weken eerder neergezet. En dat niet alleen: ook in de zomer mocht de oliebollenkraam bij het winkelcentrum staan. "Totdat het 25 graden werd, dan heb je geen zin meer in oliebollen", aldus Braak. Rick Braak was dit jaar van plan om zijn attracties veertig keer op te bouwen. Uiteindelijk gebeurde dat slechts negen keer. De twee zweefmolens, de schiettent en de spelwagen staan vooral te verstoffen.

Carola, de zus van Rick Braak, werkt vaak in de oliebollenkraam. - NH Nieuws

Zijn moeder en zus Carola staan in de oliebollenkraam en in het weekend springt Rick bij. "Ik ben de bouw in gegaan als ZZP'er, daar is werk zat momenteel." Volgens Braak is hij niet de enige van zijn collega's die de bouw in gaat. "Het gros zit in de oliebollen zoals wij, echt heel veel. En daarbuiten heb je er ook een aantal die in het vuurwerk zitten." Geen vuurwerk bij Ed Raket Eén van de vuurwerkspecialisten is Edwin Vader, een kermisexploitant die van origine uit Kolhorn komt. Hij is dan ook beter bekend onder de naam Ed Raket - door zijn neefjes bedacht en volgens Vader een 'catchy' naam voor een vuurwerkverkoper. Het vuuwerk had hij ingeslagen, maar toen kwam er een nationaal vuurwerkverbod. Naast dat er nauwelijks een kermisseizoen is geweest, loopt hij ook de inkomsten in de winter mis. Momenteel helpt hij bij de oliebollenkraam van zijn vriendin bij het winkelcentrum in Heerhugowaard. Lees verder onder de foto.

Rick en Carola aan het werk in De Goorn. - NH Nieuws

Dat terwijl de verwachtingen hoog waren bij Vader. "Hoe slechter het gaat in een land, des te beter is de vuurwerkverkoop", vertelt hij. "Ik had dit jaar met de kermis helemaal niks, dus mijn verwachting was dat de vuurwerk super zou worden. Dan hebben we in ieder geval iets om te overleven. Maar ook dat is ons helaas ontnomen." Kermis met coronamaatregelen Kijkend naar volgend jaar, is een kermis met coronamaatregelen voor Vader een optie. Zoals dat dit jaar was op de Hoornse kermis met een omheind terrein en looproute. Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond kijkt daar anders tegenaan. "Het is haast onmogelijk. Je moet toezicht houden en tijdsloten maken. Voor kleine dorpen zien we de meeste problemen." Lees verder onder de foto.

Het is druk bij de oliebollenkraam in Heerhugowaard. - NH Nieuws

Toch is er bij de voorzitter van de kermisbond ook een beetje optimisme. Want mocht er een kermis komen, dan is het volgens Jan Boots zeker dat er animo voor is en mensen toe zijn aan vertier. Maar hoe het gaat lopen volgend jaar, dat blijft de grote vraag. Vader organiseert veel West-Friese kermissen waaronder de allereerste, die jaarlijks in de agenda staat tijdens Pasen: Bovenkarspel. Hij heeft de kermis aangemeld bij de gemeente en is in overleg. "Maar het is in deze tijd heel lastig om drie weken vooruit te kijken, want het is zomaar weer anders", zegt hij. "Elke avond steek ik een kaarsje aan. Dat we gewoon weer straks op een normale manier kermis kunnen vieren."