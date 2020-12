Uitgestorven rondom oliebollenkraam door lockdown: "Afhaal kan wel!"

HEERHUGOWAARD - De afgelopen vijftien jaar was het er rond deze tijd een gezellige drukte van vanjewelste, maar door de lockdown en dus gesloten winkels staat de oliebollenkraam van Corrie, Hans en de kinderen er een beetje verlaten bij. Nóg een klap voor de ondernemers die ook alle kermisomzet zijn misgelopen. "Gelukkig weten veel vaste klanten ons wel te vinden, maar alsjeblieft, koop bij de kramen: het is onze enige inkomst."

Dat zegt Corrie Cromjongh-Janssen tegen NH Nieuws. Het is hun vaste standplaats op het bedrijventerrein Beveland in Heerhugowaard, tussen de bekende doe-het-zelf- en meubelwinkels. "Een paar klussers komt wat afhalen bij de winkels. Maar we merken wel in de omzet dat ze dicht zijn. Normaal is het hier een gezellige boel."

Kermis-exploitanten

Het was niet bepaald een makkelijk jaar voor de oliebollenfamilie, die normaal op alle kermissen in de provincie staat. "Ik met mijn snoepkraam en Hans met de Kop van Jut", aldus Corrie. Door de afgelasting daarvan is de oliebollenverkoop het enige moment om een beetje omzet te generen.

