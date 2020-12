Kermiscomité komt met livestream 'derde kerstdag' om inwoners Bovenkarspel te vermaken

BOVENKARSPEL - Door de lockdown zijn er geen manieren om de feestdagen uitbundig en groots te vieren. Daarom heeft het kermiscomité van Bovenkarspel besloten om via een livestream op 'derde kerstdag' een muziekprogramma te organiseren. "We dachten als comité: er is in deze tijden minder te doen, normaal zit je bij vrienden of ga je naar de kroeg. Dus dachten wij: we brengen de kroeg naar de huiskamers."

Een livestream met muziek is niet nieuw voor het comité, want afgelopen voorjaar hebben ze ook een livestream aangeboden aan alle inwoners van Bovenkarspel. "Met Pasen is het normaal kermis maar dat ging toen niet door, omdat de coronacrisis net was uitgebroken. Toen hebben we een top-100 gedaan, maar in deze tijden al genoeg hitlijsten. Daarom kiezen we nu voor meer interactie."

Naast het draaien van kerstplaatjes en typische aprés skimuziek, kunnen bezoekers van de livestream meedoen aan spelletjes. "We gaan een eerste digitale swingo doen, dat is een bingo maar dan met muziek. We gaan aan het rad draaien met de Kerstman en we hebben een prijzencircus. We hebben voor ieder wat wils denken we zelf", vertelt organisator Joey Leeuwinga op WEEFF Radio.

Tijdens de livestream komen er ook meerdere 'mystery guests' voorbij. Joey geeft al een hint weg daarover: "Het enige wat we kunnen verklappen is dat het personen zijn, die vaker op de kermis verschijnen."

De livestream is via www.kermisbovenkarspel.nl/live te volgen.

Luister hier het hele interview met Joey Leeuwinga terug: