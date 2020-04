Bovenkarspels café volgeplakt met tekeningen om kermisleed te verzachten

BOVENKARSPEL - De Flora Bar, een bruin café in Bovenkarspel, is door trouwe bezoekers en sympathisanten volgeplakt met tekeningen. Ze willen zo het leed een beetje verzachten, omdat de kermis dit weekend niet kan doorgaan door het coronavirus.

De kermis is jaarlijks een grote trekpleister voor West-Friese dorpen en steden. En natuurlijk gaat gezondheid voorop, zeggen vele horecaondernemers die de kermis nu aan zich voorbij zien gaan, maar ze missen wel een groot gedeelte van de jaaromzet. "Wat een carnaval in het zuiden is, dat hebben wij met kermis. Dat is allesbepaldend voor je liquiditeit en je basis voor de rest van het jaar", vertelde Perry Meinen van d'Ontmoeting in De Goorn eerder tegen NH Nieuws.