Laren moest dit jaar de kermis missen door corona, Louise (18) maakt een aandenken

LAREN - Het coronavirus zorgde er afgelopen zomer voor dat Laren het voor het eerst in tijden moest doen zonder haar geliefde kermis. Toch maakt het evenement ook dit jaar deel uit van het straatbeeld: de jonge Larense Louise Babel heeft namelijk een afbeelding van de kermis gemaakt die dankzij de gemeente een plaats heeft gekregen op een elektriciteitshuisje.

Net als veel Laarders miste ook Louise de kermis in het centrum van Laren. "Elk jaar kijken ik en mijn vrienden uit naar de kermis", vertelt ze.

Het was dan ook niet zo gek dat Louise met de kermis kwam toen jongeren van het jongerencentrum werden gevraagd om met een kunstwerk voor op een elektriciteitskastje te komen. Lousie ging meteen aan de slag. Met potlood tekende ze een schets om vervolgens op de computer verder aan de slag te gaan met haar ontwerp. Het leverde een weergave op van de kermis, zoals hij er dit jaar uit had moeten zien. "Ondanks de pandemie is er dus alsnog een aandenken aan het jaarlijks evenement", zegt de gemeente erover.

Zichtbare plek

Het werk van Louise werd onder begeleiding van grafisch kunstenaar Lars Bogaers afgedrukt op een grote sticker. Met wethouder Ton Stam mocht Louise de sticker op het elektriciteitskastje op Plein 1945 plakken. De wethouder is er trots op. "Jong creatief talent wil ik graag aanmoedigen en een zichtbare plek geven. Louise heeft een traditioneel Larens beeld verwerkt in een prachtig hedendaags kunstwerk, met oog voor kleuren en detail", zegt hij.

Het kunstwerk is niet onopgemerkt aan de organisatie van de kermis voorbij gegaan. Die vond het ontwerp en het idee zo leuk dat ze besloot de grote sticker te sponsoren.