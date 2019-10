Uniek stukje straatkunst in IJmuiden: "Mensen willen graag iets rauws zien"

IJMUIDEN - Voor Hotel Royal in de IJmuidense Houtmanstraat prijkt sinds afgelopen vrijdag een bijzonder stukje straatkunst. Het elektriciteitshuisje tegen de gevel van het pand is gepimpt met een gedetailleerde schildering van een viskotter die een onstuimige Noordzee trotseert. Erboven staan een anker, het wapen van Velsen en een roer. Op en top IJmuiden, maar wie zit er eigenlijk achter dit stukje streetart?

Een belletje met hoteleigenaar Jordy de Kort biedt opheldering. "Sige Bart (raadslid van LGV, red.) oppert al heel lang om de straten van IJmuiden met straatkunst te verfraaien", vertelt De Kort. "Maar z'n collega's lijken er weinig van te willen weten. Daarom heeft hij mij aangespoord om zelf maar initiatief te nemen."

Verroest

Daar had De Kort wel oren naar: hij vroeg de bevriende Amsterdamse straatkunstenaar Lars Brehm daarom het elektriciteitshuisje voor het hotel onder handen te nemen. "Want dat huisje was zó verroest", benadrukt hij hoezeer het een doorn in z'n oog was.



Lees ook: 'Doggy style' of hypermodern huis? IJmuidenaren zien 'sekskunstwerk' liever verdwijnen

Raadslid Bart bevestigt dat hij heeft bemiddeld tussen De Kort en Brehm. "Ik ben al een hele tijd bezig om meer straatkunst in IJmuiden te krijgen, want er heerst veel onvrede over de huidige kunst." Als voorbeeld noemt hij het veertien meter hoge roodbruine kunstwerk Fuga, dat 25 jaar lang in Amersfoort stond, volledig uit hergebruikte stalen scheepswanden bestaat en eind september aan de Kanaalkade (naast het voormalige Witte Theater) werd geplaatst. "Dat heeft 27.500 euro gekost, daar kun je zeventig elektriciteitskastjes voor laten beschilderen."



De elektriciteitskast in de Houtmanstraat in mindere tijden (Let op: verhaal gaat verder onder de afbeelding)

Brehm - ook bekend onder de artiestennaam Beazarility - kreeg de vrije hand. "Maar we hebben hem wel gevraagd om er kenmerken van IJmuiden in te verwerken", benadrukt hoteleigenaar De Kort. Zo gezegd, zo gedaan: nadat Brehm het ontwerp in z'n atelier had voorbereid, toverde hij de grijze, verroestte kast binnen een dag om in een artistiek hoogstandje.

Volgens de straatkunstenaar - getrouwd met een IJmuidense - staat de gemeente Velsen nog dubbel tegenover streetart. "Ze willen het graag omarmen, maar lijken het nog eng te vinden. Ze hebben nu een reclamebureau in de arm genomen voor een citymarketing-campagne, maar het zou eigenlijk vanuit de bevolking zelf moeten komen."

"Mensen willen iets rauws zien"

Nog niet zo lang geleden werd zo'n beetje al het werk uit een spuitbus als vandalisme beschouwd. "Wat dat betreft zijn ze in IJmuiden bijgedraaid. Dat is fijn, want als ik naar de positieve reacties op Facebook kijk, is er schijnbaar wel behoefte aan. Mensen willen iets rauws zien."

Lees ook: Pornopark IJmuiden uitgebreid: 'doggy style-kunstwerk krijgt halfnaakte buurvrouw

Als je IJmuidenaren volledig de vrije hand geeft, wordt het straatmeubilair binnen no time ondergekalkt, erkent Brehm. "Maar dan zou je er een streetartorganisatie bij kunnen betrekken. Dat heeft een woningcorporatie in Amsterdam ook gedaan. Daar hebben we tien gigantische gevels beschilderd, maar zijn we eerst met de bewoners in gesprek gegaan. We hebben ze gevraagd wat ze absoluut niet wilden, en zijn daarna aan de slag gegaan."

Wansmaak

Wat raadslid Bart betreft is dat voor IJmuiden nog een stap te ver. "Laten we klein beginnen." Hoteleigenaar De Kort is blij met het kunstwerk van Brehm voor z'n deur. "Dat ruige past wel bij IJmuiden", zegt hij over de sfeer die deze streetart uitstraalt. De kunstwerken die de gemeente nu plaatst, getuigen wat hem betreft van wansmaak. "Zoals dat kunstwerk dat onlangs langs de Kanaalweg (naast het voormalige Witte Theater, red.) is geplaatst", verwijst hij naar het recent geplaatste kunstwerk Fuga. "Dat is alleen maar roest."



Hoewel het beschilderen van het elektriciteitshuisje in de Houtmanstraat volledig buiten de gemeente om is gegaan, hoopt de hoteleigenaar dat z'n initiatief de opmaat vormt voor meer kunst in de IJmuidense straten. "We hopen dat dit de gemeente wakker schudt", zegt De Kort.