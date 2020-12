Vijf vragen en antwoorden over de verscherpte veiligheidsmaatregelen in de IJmond

BEVERWIJK - Na rellen in Velsen-Noord en ongeregeldheden in Beverwijk en Heemskerk zijn delen van de IJmond aangemerkt als veiligheidsrisicogebied door de burgemeester. Dat betekent onder meer dat de politie extra bevoegdheden krijgt. Maar wat betekenen die maatregelen nou eigenlijk? NH Nieuws zette een aantal vragen en antwoorden voor je op een rij.

Door een gebied deze stempel te geven kan de politie beter in de gaten houden wat er speelt, kunnen wapens of (zwaar) vuurwerk makkelijker in beslag genomen worden en kan er makkelijker 'opgeschaald' worden als er sprake is van onrust.

Een veiligheidsrisicogebied is een stempel die de burgemeester aan een gebied kan geven als een gebied tijdelijk beter in de gaten gehouden moet worden. Het zet een aantal deuren open, waaronder het strenger surveilleren door politie, betere controle op de camerabeelden en de mogelijkheid tot preventief fouilleren en het doorzoeken van voertuigen.

Mag de politie straks zomaar in mijn boodschappentas kijken?

Vier van de vijf gebieden die zijn aangemerkt als risicogebied zijn winkelcentra met daarin essentiële winkels. Veel mensen zullen daar dus met boodschappentassen over straat gaan. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat er niet zomaar in boodschappentassen zal worden gekeken. "Wij zullen alleen in tassen kijken als er aanleiding toe is."

Wie mag de politie allemaal controleren?

Heel simpel: iedereen. Als preventief fouilleren als maatregel wordt ingezet mag iedereen gecontroleerd worden, bijvoorbeeld individuen op straat, maar ook mensen die in een auto zitten. Ook mag binnen een veiligheidsrisicogebied een auto altijd onderzocht worden.

Op de website van de politie valt te lezen dat bij een actie zelfs verpakkingen van goederen opengemaakt mogen worden. Ook kleding mag doorzocht worden.

Waar zoekt de politie naar?

Preventief fouilleren wordt meestal ingezet in gebieden waar veel wapengeweld is. In de IJmond is het geweld de laatste dagen vooral gespitst op zwaar vuurwerk, dat in Velsen-Noord bijvoorbeeld naar de politie werd gegooid.

In de IJmond wordt dan ook specifiek gezocht naar zwaar vuurwerk, en mogelijk naar wapens.