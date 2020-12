Ook delen van IJmuiden en Velsen-Noord nu risicogebied richting jaarwisseling

Het centrum van IJmuiden en een groot gedeelte van Velsen-Noord zijn door de burgemeester van Velsen aangewezen als risicogebied. Dit gebeurt in navolging van Beverwijk en Heemskerk, waar vanwege de ongeregeldheden van begin deze week ook al grote gebieden zijn aangemerkt.

Door een wijk of buurt te bestempelen als risicogebied krijgt de politie hier meer bevoegdheden, zoals preventief fouilleren en het doorzoeken van auto's. De maatregel gaat per direct in en duurt tot en met 6 januari.

In de gemeente Velsen gaat het specifiek om de Lange Nieuwstraat en omgeving, vanaf het Marktplein tot Plein 1945 en het Dudokplein. In Velsen-Noord gaat om het Stratingplantsoen en de omliggende straten.

Directe aanleiding zijn de ongeregeldheden van begin deze week in Velsen-Noord. Toen kwamen veel jongeren af op een oproep om te rellen met vuurwerk. Hierbij werden veel vernielingen aangericht. Via sociale media zijn inmiddels meer oproepen tot rellen geweest.

Corona-maatregelen

"Mijn besluit is ingegeven door de recente gebeurtenissen en de inschatting van risico’s in de periode van nu tot na de jaarwisselig", aldus burgemeester Frank Dales in een verklaring. "Deze periode heeft sowieso een hoger risico op overtredingen en incidenten. De beperkende coronamaatregelen en de recente incidenten vergroten dit risico verder."

Eerder vandaag werd duidelijk dat in Beverwijk en Heemskerk drie wijken zijn aangemerkt als risicogebied. Het gaat hier onder andere om het Europaplein, waar gisteren een 'gespannen sfeer' was na een oproep om vuurwerk af te steken.