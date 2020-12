Het sportmoment van Erik-Jan Brinkman: geen 36e Dam tot Damloop voor René Cornet

ZAANDAM - In de laatste dagen van dit jaar blikken de makers van NH Sport terug op 2020. Welk sportmoment is ons bijgebleven van dit jaar? In aflevering 12 doet verslaggever Erik-Jan Brinkman zijn verhaal.

"Op de derde verdieping van een appartementencomplex in Krommenie woont René Cornet nu zo'n anderhalf jaar. Hij woont daar alleen, zijn vrouw overleed helaas een paar jaar geleden. Gelukkig wonen zijn kinderen en kleinkinderen om de hoek. Vaak kijkt de 72-jarige hardloopliefhebber naar buiten en geniet hij van het uitzicht. Denkend aan een nieuwe editie van de Dam tot Damloop." Koffie en koeken "Halverwege mei bezoek ik René Cornet. Bij binnenkomst valt mij zijn warmte en hartelijkheid gelijk op. Koffie en lekkere koeken staan al snel op tafel. Vervolgens vertelt hij mooie anekdotes over zijn leven. Zijn passie voor het hardlopen, de eerste editie in 1985 met de start op de Amsterdamse Dam, de steun en kracht die hij haalt uit het rennen bij het verwerken van het verlies van zijn vrouw. Mede daarom had ik ook zo met hem te doen, omdat in september niet aan de start kon staan van de 36e Dam tot Damloop." Tekst loopt door onder de video.

Quote "René Cornet vertelt over de kracht die hij haalt uit het rennen bij het verwerken van het verlies van zijn vrouw." NH Sport-verslaggever Erik-jan Brinkman

Geen 36e Dam tot Damloop voor René Cornet - NH Nieuws

"Drie keer in de week traint hij met zijn loopgroep av Lycurgus. Ook die ochtend had hij nog een hardloopsessie in de duinen gedaan. Iedereen nam wat drinken of eten mee. Het klonk als een heel gezellig, onderneemd en sportief groepje. Leuk dat hij op z'n 72e nog zo actief is. Geen grammetje vet te ontdekken bij de inwoner uit Krommenie en met 1:06.09 heeft hij een indrukwekkende PR op de Dam tot Damloop staan." "Alle edities deed René Cornet tot nu toe mee met de Dam tot Damloop, in totaal dus 35 maal. En dat begon met die eerste editie in 1985. Sindsdien miste hij geen enkele keer. 'Je begint met één keer, dan vijf keer en vervolgens staat het elk jaar op het programma', aldus Cornet." Peperstraat "Later die dag gingen we samen naar de Peperstraat in Zaandam waar traditiegetrouw de finish plaatsvindt. 'Het is heel gek. Normaal staat het hier vol met toeschouwers en hardlopers. Nu helemaal niks', vertelt Cornet terwijl hij zelf een finishlijn trekt op de befaamde straat van Zaandam."

Quote "Half mei hebben we allebei nog geen idee dat de coronamaatregelen nog maanden zullen duren" NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman

"Op dat moment is het half mei en hebben we allebei nog geen idee dat de coronamaatregelen nog maanden zullen duren. Hopelijk is het einde in zicht en staat René Cornet straks in september 2021 weer gewoon aan de start van 36e Dam tot Damloop."