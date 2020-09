Hardlopers lopen Dam tot Damloop Home edition: "Onvergetelijk"

AMSTERDAM - Hardlopers konden dit jaar alsnog de Dam tot Damloop lopen. De renners namen deel vanuit huis of een andere locatie en liepen verschillende afstanden door Amsterdam. "Dit is wel een limited edition", vertelt Vincent de Jong van hardloopwinkel Run2Day.

Kleine groepen hardlopers liepen zondag door Amsterdam. Er was geen afgezet parcours, omdat er geen grote groepen bijeen mogen komen. Daardoor liep iedereen zijn eigen rondje van vijf of tien mijl.

"Het was echt fantastisch. We hebben het echt getroffen met het weer. Het mooie was dat we veel andere hardlopers tegenkwamen", laat De Jong weten. Hij was één van de vele mensen die op de vroege zondagmorgen zijn hardloopschoenen aantrok.

Startnummer van Damloop

"Het was een onvergetelijke Damloop, omdat het dit keer geen evenement is", zegt deelneemster Lotte, die de voorgaande jaren ook deelnam. "Je mist toch wel het publiek, maar je werkt wel naar een doel toe samen met andere hardlopers. Dat was heel leuk om te zien."

Ondanks dat deze editie van de Damloop weinig weg had van de gewone marathon was er toch iets van een Damloop-sfeertje te bespeuren. "Veel mensen liepen met hun startnummer in het park of bij het Rijksmuseum. Dat is fantastisch. Op die manier is het dan toch wel geslaagd om de Damloop te vervangen."