Politie bereidt zich voor op rellen Beverwijk, burgemeester vraagt inwoners weg te blijven

BEVERWIJK - Burgemeester Martijn Smit is duidelijk: 'Blijf weg en ga ook niet kijken'. Hij doet deze oproep, nadat jongeren gisteravond via social media vuurwerkrellen aankondigden voor vanavond. Inmiddels zijn vijf busjes van de Mobiele Eenheid (ME) op het politiebureau in Beverwijk gearriveerd.

NH Nieuws

De oproep, die via sociale media wordt verspreid, is duidelijk: om 20.00 uur verzamelen op het Europaplein, neem al je vuurwerk mee en dan 'langzaam door de buurt'. Met nog een opvallende toevoeging: "Laat zien dat onze buurt gekker is dan IJmuiden en Velsen-Noord." Er zijn al zeker vijf busjes van de ME gearriveerd op het politiebureau in Beverwijk. Het politiebureau is gevestigd op een paar honderd meter afstand van het Europaplein.

Dennis Mantz / NH Nieuws

Ondernemers De winkeliers die gevestigd zijn op het Europaplein hopen vooral op actie van de politie. Die heeft inmiddels laten weten 'op de hoogte te zijn' van de oproep. Heel veel meer wil een woordvoerder niet kwijt. "Over de tactiek kan de politie geen uitspraak doen", vertelde hij eerder tegen NH Nieuws. De ondernemers nemen ook zelf voorzorgsmaatregelen. Een uitbater van een drankwinkel laat weten vandaag de deuren eerder dicht te doen. Het is niet de eerste vuurwerkdemonstatie deze week. Eerder waren er ook al rellen in Velsen-Noord. Hier zorgden de jongeren voor veel onrust. De burgemeester kondigde toen een mondeling noodbevel af: 'Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn'.

Politie loopt rond bij Europaplein - Dennis Mantz / NH Nieuws