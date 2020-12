Mogelijk demonstratie met zwaar vuurwerk in Alkmaar-Noord, politiebussen paraat

ALKMAAR - In Alkmaar gaan geruchten over een demonstratie met vuurwerk. Op een advertentie die rondgaat wordt gevraagd vanavond om 20.00 uur te verzamelen in een park. De politie en gemeente zeggen hiervan ook signalen te hebben ontvangen en winkeliers in De Mare zijn gewaarschuwd 'op te letten'.

Op de parkeerplaats van winkelcentrum De Mare staan inmiddels politiebussen - NH Nieuws/ Maaike Polder

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NH Nieuws geen uitspraak te kunnen doen over eventuele extra politie-inzet, maar er staan op dit moment al drie politiebussen op de parkeerplaats van winkelcentrum De Mare, die grenst aan park de Rekerhout. De gemeente wil verder ook niets kwijt over eventuele maatregelen. De signalen van een demonstratie zijn er mogelijk door een flyer die in de rondte gaat. Op de advertentie valt te lezen: 'Wij laten iedereen zien wie Alkmaar is en overtreffen IEDEREEN. Neem al je vuurwerk mee!!! Wij laten zien wie wij zijn.' Over de reden van de demonstratie wordt niets gezegd. Jongeren in de bus Buschauffeurs die rijden in Alkmaar-Noord zijn gewaarschuwd voor de demonstratie. Bestuurders van de lijnen 2, 3 en 4 worden gevraagd om het te melden als er jongeren zijn die in de bussen stappen richting park de Rekerhout en De Mare, aldus een chauffeur tegen NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto

Op de flyer wordt gesproken over een park, mogelijk is dit de Rekerhout, naast De Mare - Maaike Polder / NH Nieuws

Een winkelier laat weten dat er door de beveiliging van winkelcentrum De Mare is gewaarschuwd dat er kan is dat er een demonstratie is.