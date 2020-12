Winkeliers Europaplein zetten zich schrap na rel-oproep

HEEMSKERK - Ondernemers aan het Europaplein in Heemskerk vrezen voor morgenavond. Dan zijn er door jongeren 'vuurwerkrellen' aangekondigd, als een reactie op die in Velsen-Noord.

De oproep, die via sociale media wordt verspreid, is duidelijk: om 20.00 uur verzamelen op het Europaplein, neem al je vuurwerk mee en dan 'langzaam door de buurt'. Met nog een opvallende toevoeging: "Laat zien dat onze buurt gekker is dan IJmuiden en Velsen-Noord."

In die laatste plaats ging het gisteren flink mis. Zo werd er met vuurwerk naar binnen gegooid bij een supermarkt. "Niet normaal", reageert een Heemskerkse winkelier die hetzelfde lot vreest. "Ik ben bang. Als ik mensen daar vuurwerk zie gooien, dan schrik ik."

Burgersurveillance

De ondernemers aan het Europaplein, een winkelcentrum op de grens tussen Heemskerk en Beverwijk, zijn best wel wat gewend. Er is vaak overlast van hangjongeren en er wordt regelmatig geklaagd over vernielingen, drugsgebruik en intimidaties op straat. Enige tijd geleden kwam een aantal inwoners in opstand en startte zelfs een eigen burgersurveillance.

