Hoop op een beter jaar, met gerechtigheid voor Tamar en vaccinaties

ZAANSTREEK-WATERLAND - Het jaar 2020 is een jaar dat we snel achter ons willen laten. Niet alleen het coronavirus zorgde veel verdriet en onmacht in de regio. De tragische dood van de 14-jarige Tamar uit Marken eind juli staat ook nog in ons geheugen gegrift. Wat staat ons allemaal te wachten in 2021? Het begint met de herdenking van de nieuwjaarsbrand in Volendam.

NH Nieuws

Vandaag is het twintig jaar geleden dat er brand uitbrak in café 't Hemeltje in Volendam. Tweehonderd jongeren raken zwaargewond en veertien jonge mensen overleefden de brand niet. Het dorp heeft zich het afgelopen jaar voorbereid op deze herdenking. Er zouden 'spreek' sessies komen in het dorp onder het de noemer 'Volendam spreekt' . Helaas werden deze afgelast door het coronavirus. Wel wordt er aandacht besteed aan de ramp in verschillende tv programma’s. NH zendt op 1 januari om 18.00 uur een zelfgemaakte documentaire uit: 'Daar praten we niet meer over' waarin Gerie Smit na twintig jaar eindelijk vragen durft te stellen die ze al die tijd heeft laten liggen en terug gaat naar de rampplek café 't Hemeltje.

Terug naar café 't Hemeltje - NH Nieuws

Bruggen Ook zullen we in het nieuwe jaar opnieuw veel aandacht besteden aan de Zaanse bruggen. De brugklep op de A8 in Zaandam wordt dit jaar aangepakt. Het bonken van de brug houdt omwonenden al jaren wakker. Rijkswaterstaat heeft beloofd om dat in het eerste helft van 2021 te verhelpen. En dan is er nog de soap rond de busbrug De binding in Koog aan de Zaan die al meer dan dertig jaar duurt. Komt daar eindelijk dit jaar een einde aan? Als het de inwoners van Westerwatering aan de ene kant van de brug ligt wel. Maar de inwoners aan de andere kant van brug, Westerkoog, stappen naar de rechter om te zorgen dat de brug niet wordt geopend voor al het verkeer. Doorrijder Tamar voor de rechter 2021 wordt een spannend jaar voor de familie van de 14-jarige Tamar van Marken. Haar dood is nog steeds niet opgelost. Wel heeft de politie een bestuurder van een Duitse Mazda op het oog. De familie van Tamar heeft vertrouwen in het rechtssysteem en hopen op gerechtigheid voor Tamar. De Duitser wordt op dit moment alleen verdacht van het verlaten van het ongeval. Omdat dat volgens de wet geen strafbaar feit is waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, mag de man de rest van het onderzoek voorlopig in vrijheid afwachten. De vraag is of de man die die achter het stuur zat en Tamar doodreed dit jaar een Nederlandse rechtszaal zal zien. Erehaag voor overleden Tamar op Marken.

NH Nieuws / Floris van der Woude

Tot slot als alles goed gaat worden dit jaar miljoenen mensen gevaccineerd tegen Covid-19. De teststraten in Zaandam en Purmerend zullen dan hopelijk minder nodig worden en misschien wel omgebouwd tot plekken waar we ons kunnen laten vaccineren. Zorg en onderwijs zal eerst gevaccineerd worden en dit gebeurd nog deze maand in Sportcomplex De Beuk in Purmerend. Hopelijk kunnen we in 2021 weer als vanouds naar de kroeg en honderden toeristen ontvangen op de Zaanse Schans en de Volendamse dijk.