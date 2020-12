Overtuigde Pascal Jansen ziet AZ eindigen in top 3: "Alles is nog mogelijk"

ALKMAAR - Na de 5-3 winst op Willem II staat AZ op de zevende plaats. Dat voelt nog ver weg van de top van de ranglijst, maar volgens trainer Pascal Jansen is er voor zijn ploeg nog van alles mogelijk dit seizoen. "Het seizoen is nog lang. De top 3 is zeker mogelijk, geen twijfel daarover."

"Ik was teleurgesteld over het eerste half uur", analyseert Pascal Jansen de wedstrijd vanuit het spelershome na afloop. "We deden onszelf te kort, omdat de intensiteit heel erg laag lag." Uiteindelijk stond AZ bij de rust door twee treffers van Teun Koopmeiners op 2-2.

Voor de winterstop speelt AZ nog twee wedstrijden. Woensdag thuis tegen Vitesse en volgende week de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht. Wint AZ beide wedstrijden dan staan de Alkmaarders minimaal op de gedeeld derde plek. "Alles is nog mogelijk."

Gudmundsson

Opvallende afwezige in de selectie van AZ tegen Willem II was Albert Gudmundsson. De IJslandse aanvaller speelde dit seizoen al veel wedstrijden in de basis en was regelmatig belangrijk met doelpunten. De laatste weken staat Myron Boadu weer in de punt van de aanval. "Gudmundsson is vanwege z'n gedrag uit de selectie gezet. Maandag maakt hij weer deel uit van de groep."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Pascal Jansen.