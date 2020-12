AZ vecht zich terug van achterstand en wint doelpuntenfestijn van Willem II

AZ-trainer Pascal Jansen kon tegen Willem II weer beschikken over Fredrik Midtsjø die terugkeerde van een schorsing. Ondanks het opstellen van de controlerende Midtsjø had Willem II in de beginfase de regie over het middenveld. Tot grote kansen leidde dit echter niet, maar de bezoekers kwamen wel alsnog met een gelukje op voorsprong. Een corner van Willem II kwam per ongeluk tegen de voeten aan van Zakaria Aboukhlal en via de aanvaller ging de bal in het eigen doel achter keeper Marco Bizot.

Een kwartier later verdubbelde Willem II zelfs de voorsprong toen Mike Ndayishimiye met een knappe inzet raak schoot namens de Tilburgers. Na de 0-2 nam AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners zijn ploeg bij de hand en leek AZ er een schepje bovenop te gooien. Eerst scoorde Koopmeiners met een vrije trap vanaf 25 meter en drie minuten later tikte diezelfde Koopmeiners bij de eerste paal een corner binnen voor de 2-2.

