Blije Stengs juicht samen met z'n trainer na treffer: "Meer creativiteit laten zien"

ALKMAAR - Het was een mooi moment toen Calvin Stengs na z'n doelpunt in een rechte lijn richting trainer Pascal Jansen rende en hem vervolgens om de nek sprong. "Hij zei dat ik meer m'n creativiteit moet laten zien. Dit was een bedankje naar hem." Mede door de treffer van Stengs won AZ thuis met 5-3 van Willem II.