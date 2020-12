Myron Boadu voelt zich weer eerste spits van AZ

WIJDEWORMER - Met drie treffers is de productie van Myron Boadu dit seizoen nog wat mager. "Het is niet best." Vorig seizoen kende de spits van AZ een uitstekend jaar met veertien treffers.

"Ondanks de sterke concurrentie voel ik mij de eerste spits van AZ", vertelt Myron Boadu over afgelopen periode. Mede door een blessure en corona moest Boadu een aantal keren op de bank plaatsnemen. In die periode nam Albert Gudmundsson zijn plek met het succes over. Sinds een paar wedstrijden staat Boadu weer in de punt van de aanval. "Het is aan mij om eerste spits te blijven."

Talent

"Veel jonge spelers denken dat talent voldoende is, maar ik denk dat je met hard werken veel verder komt. Veel jonge talenten onderschatten dat. Ik heb dat zelf ook gemerkt." Aldus een wijze Boadu tegen zondagmiddag tegen Willem II ook weer in de basis staat.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Myron Boadu.