Oranje-international Snoeijs kijkt terug op sportief prima jaar

BORDEAUX - Waar 2020 voor veel mensen een rampjaar is gebleken, is het voor Katja Snoeijs - in ieder geval in sportief opzicht - een topjaar. De Amsterdamse voetbalster maakte een mooie overstap naar Girondins Bordeaux en maakte bovendien haar eerste doelpunten voor het Nederlands elftal.

De Noord-Hollandse maakte al vijf doelpunten voor haar nieuwe ploeg. Ook afgelopen weekend was ze weer trefzeker. "Ik denk dat deze competitie weer een stukje verder ontwikkeld is dan de eredivisie", legt ze het verschil tussen de Franse en de Nederlandse competitie uit. "Er zitten meer teams in en het is allemaal wat fysieker. Het tempo in deze competitie is iets hoger en dus moet je wat sneller handelen. Je merkt - zeker in het begin - dat je net even te veel tijd nodig hebt waardoor je vaker in duel komt."

Lockdown

"Door de omstandigheden is het hier momenteel niet zo leuk als het normaal kan zijn", vervolgt Snoeijs. "Toen ik in juli aankwam heb ik veel van de stad kunnen zien en ontdekken. Maar de afgelopen periode is daar een lockdown geweest, dus dat is jammer. Gelukkig mochten we wel iedere dag doortrainen en -spelen. Je bent iedere dag op de club en doet daar je ding. Daarnaast probeer je om het voetbal heen nog wat dingen te doen met je teamgenoten om even niet met voetbal bezig te zijn."