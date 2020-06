Voetbalster Snoeijs miste uitdaging in eredivisie

BORDEAUX - Katja Snoeijs was niet uitgeleerd, maar was wel op zoek naar een nieuwe uitdaging. De voetbalster uit Amstelveen verlaat daarom PSV voor FC Girondins de Bordeaux. "Ik heb voor mezelf bepaald dat een nieuwe omgeving en competitie mij meer kunnen brengen dan doorgroeien op bepaalde punten in Nederland," vertelt de 23-jarige in gesprek met NH Sport.

De Noord-Hollandse miste bij sommige wedstrijden de uitdaging in de eredivisie. "Een wedstrijd zoals tegen Excelsior (9-1 winst red.) is daar een voorbeeld van." Dat was voor Snoeijs één van de redenen om naar Frankrijk te vertrekken. "Het grootste gedeelte van de wedstrijden speel je tegen clubs met een betere weerstand. De competitie staat er ook om bekend dat er veel Franse internationals in spelen." De voetbalster komt in Frankrijk onder andere Oranje-speelsters Anouk Dekker (Montpellier) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon) tegen. De Franse competitie is zich sterk aan het ontwikkelen erkent de Amstelveense. "Er wordt vanuit de Franse bond in de competitie geïnvesteerd. Bordeaux wil meespelen om de prijzen en concurreren met Olympique Lyon en PSG. De focus van Bordeaux sluit goed aan bij mijn eigen doelstellingen. Ik zie genoeg mogelijkheden om mij daar verder te ontwikkelen."

Individueel fit blijven De afgelopen periode heeft Snoeijs individueel getraind. "Ik kreeg vanuit PSV een schema toen het seizoen werd beëindigd. Ik was eind mei klaar bij de Brabanders, daarna heb ik twee weken rust gehad. Ik ben na die pauze met een schema van Bordeaux aan de slag gegaan. Dat sloot goed op elkaar aan." Snoeijs is gisteren aangekomen in Frankrijk. "Deze week staat vooral in het teken van fysieke testen. Als dat allemaal goed is, mag ik volgende week op het veld beginnen. De meeste Franse spelers ga ik morgen ontmoeten. Een deel van de nieuwe speelsters heb ik al leren kennen."

Goede ontvangst in Bordeaux De voetbalster is goed opgevangen bij Bordeaux. "Je komt in een vreemd land met een andere taal, die ik nog niet voldoende beheers. Daar is gelukkig vanuit de club voldoende ondersteuning in. Er wordt veel Engels gesproken rondom het veld, maar ik ben wel begonnen met Franse les om de taal beter onder de knie te krijgen." "Ik wil veel minuten in de Franse competitie maken", vervolgt ze. "De lijn die ik in Nederland goed te pakken had met doelpunten, hoop ik hier verder voort te kunnen zetten. Ik wil het team door mijn doelpunten helpen in de jacht naar prijzen."