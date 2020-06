Voetbalster Snoeijs gaat op avontuur in Frankrijk

De 23-jarige Snoeijs maakte in het seizoen 2015/2016 haar profdebuut bij Telstar en speelde later bij VV Alkmaar. Na drie seizoenen vertrok de aanvalster naar PSV. In Brabant wist ze regelmatig het net te vinden. In de seizoenen 2016/2017 en 2017/2018 werd ze de topscorer van de eredivisie.

Nederlands elftal

Snoeijs maakte haar debuut op 8 november 2019 voor Nederland. Dat deed ze in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (8-0 winst).