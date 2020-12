Vrijdaggebed gaat in moskee Langedijk ondanks lockdown door, maar vol is vol

LANGEDIJK - In de moskee van Langedijk wordt er - lockdown of niet - vandaag gewoon gebeden, maar wel met een zeer beperkt aantal plaatsen. Het bestuur vraagt om van te voren een plaats te reserveren en op tijd te komen. "Wij hebben onze religieuze plicht, het maatschappelijk belang en bestuurlijke verantwoordelijkheid meegewogen om tot een gepast advies te komen."

Zowel mannen als vrouwen zijn welkom, maar bidden zoals gewoonlijk in aparte ruimtes. "Iedereen is welkom, wij maken geen onderscheid tussen man en vrouw", vertelt bestuurslid Ihmad.

In totaal is er plaats voor zestig mensen, die worden verdeeld over twee ruimtes voor voldoende spreiding. "Op de vloer zijn voetstappen getekend, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar houdt. We hanteren twee meter tussen elke bezoeker."

Eigen gebedskleed

In de moskee is het dragen van een mondkapje verplicht. Ook dienen bezoekers van te voren hun handen te desinfecteren en een eigen gebedskleed mee te nemen.

Voor een goede ventilatie staan alle ramen open. "Mensen zullen met hun jas binnen zitten, maar het is in deze tijd even niet anders. We zaten echt te twijfelen; 'gaan we wel of niet sluiten'. Maar de meerderheid komt toch niet, dus hebben we besloten het gebed op een veilige manier door te laten gaan."