Moskee Langedijk brengt taart naar hulpverleners: "Ga zo door!"

"We leven in uitzonderlijke tijden en het virus treft ons allen. De moskee Langedijk denkt aan u in deze moeilijke tijden en wij zijn enorm trots op onze hulpverleners en de hele medische sector. Daarom heeft de moskee Langedijk gisteren onze hulpverleners in het zonnetje gezet", valt te lezen op de Facebookpagina van de moskee.

"Namens de moskee Langedijk onze grootste dankbaarheid voor alle hardwerkende zorgverleners en hulpverleners. Laten we samen zorgen dat niemand zich alleen voelt. Blijf veilig! Bedankt allemaal", aldus de moskee.