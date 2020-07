'Eid Mubarak': Heerhugowaardse moslims bidden buiten op voetbalveld

HEERHUGOWAARD - Moslims wereldwijd vieren vandaag het driedaagse Offerfeest. Meer dan tweehonderd islamitische mannen kunnen deze ochtend voor het Eid-gebed terecht op het kunstgrasveld van SVW'27 in Heerhugowaard. De Marokkaanse moskee heeft daarvoor van de voetbalclub vrij spel gekregen. "Met de verwachte opkomst is het onmogelijk om voldoende afstand te houden in de moskee."

Priscilla Overbeek/NH Nieuws

Mannen met mondkapjes nemen - op gepaste afstand - plaats op het kunstgrasveld van SVW'27 voor het gezamenlijk ochtendgebed. Vanwege het gebrek aan ruimte is er op het veld vandaag geen plaats voor vrouwen. "Alleen mannen zijn verplicht om gezamenlijk te bidden, dus de vrouwen slaan dit jaar een keertje over", verklaart Abdelhakim Sabili, voorzitter van de moskee in Heerhugowaard.

Bidden in de buitenlucht - Priscilla Overbeek/NH Nieuws

Door de coronamaatregelen, de verbouwing van de moskee in Langedijk en de gesloopte moskee in Alkmaar leek het een praktisch onmogelijke opgave om het ochtendgebed door te laten gaan. Maar na regionaal overleg hebben moskeeën met succes alternatieve gebedslocaties kunnen vinden. De moskee in Langedijk heeft, ondanks de verbouwing, plaats kunnen maken voor 25 vrouwen op de eerste verdieping. Op de begane grond is er ruimte voor 65 mannen. Buiten op het plein kunnen er maximaal 250 mannen deelnemen aan het gebed. Ook in Alkmaar op het plein van de oude moskee is plek voor maximaal 250 mensen, die van tevoren moesten reserveren.

Eid-gebed op voetbalveld Heerhugowaard Priscilla Overbeek / NH Nieuws

Het driedaagse Offerfeest valt op de tiende dag van de Hadj-maand (Dhoe al-Hidzjah), na voltooiing van de bedevaart naar Mekka (Hadj). Dit is ongeveer 70 dagen na de ramadan. Op de eerste dag is er een extra gezamenlijk gebed, gevolgd door een khutbah (preek) van de imam. Het feest herinnert moslims eraan bereid te zijn alles op te offeren voor God, net zoals de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon op te offeren.

'Samen doe je het' Het bestuur van SVW stond zeer welwillend tegenover het initiatief om het ochtendgebed bij de voetbalclub te organiseren. Mede omdat Sabili er ooit de sterren van de hemel speelde. De club denkt er zelfs serieus over na om dit voortaan ieder jaar te organiseren. "Het is toch prachtig hoe dit soort initiatieven ons verbinden? Dit is echt een ideale oplossing. Wat ons betreft doen we het volgend jaar nog een keer. We moeten het elkaar gunnen, en samen doe je het", vertelt bestuurslid Peter. Ibrahim, één van de aanwezigen haakt daar op in: "Er wordt heel vaak gezegd dat Nederlanders racistisch zijn. Natuurlijk bestaat racisme, maar ik wil echt even zeggen dat dit soort dingen laten zien dat onze culturen gewoon naast elkaar kunnen leven. We waarderen dit enorm en vinden het een eer om vandaag op het voetbalveld van SVW te mogen bidden." Beluister hieronder de volledige radioreportage: