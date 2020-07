Moslims laten Offerfeest niet verzieken door corona: "Eenvoud en bescheidenheid siert de mens"

Deze viering (Id al-Adha) is het tweede Eid-feest in de islam. Tijdens het Offerfeest wordt de profeet Ibrahim herdacht, die bereid was zijn zoon te offeren voor God. Fawzia El Assal (30) uit Alkmaar vertelt aan NH Nieuws dat zij het dit jaar bescheiden houdt en 'Eid' viert met haar familie in Egypte.

"Dit jaar is er geen Eid-gebed zoals normaal. De autoriteiten houden het weekend van Eid zoveel mogelijk plekken dicht, zoals parken en stranden zodat er geen mensenmassa’s bij elkaar komen." Het advies in Egypte - en in Nederland - is om dit jaar niet naar de moskee te gaan voor de viering en het gebed."We vieren het daarom gewoon thuis met maar een stuk of 15 mensen - veel kleiner dan normaal. We gaan dit jaar ook niet langs kennissen, familie en vrienden."

Nabil (30) uit Heerhugowaard viert het Offerfeest dit jaar gewoon in Nederland. Traditiegetrouw naar Marokko afreizen zit er dit jaar niet in. "Mijn familie is ontzettend groot, maar door corona is het onmogelijk om allemaal bij elkaar te komen. We vieren het dit jaar ergens buiten met een groepje van ongeveer tien familieleden. Misschien in een park of op het strand van Luna. Het is wel anders dit jaar, je kan minder makkelijk naar familie en vrienden of delen met armen."

Net zo waardevol

Toch merkt Fawzia dat moslims - ondanks de beperkingen - creatieve oplossingen vinden om samen te komen. "Er ontstaan hele mooie initiatieven om met elkaar te kunnen delen en een steentje bij te dragen in alle lagen van de bevolking. Het leert ons dat een kleine en intieme viering net zo waardevol is. Dat we kunnen delen op een andere manier. In de kern staat de islam ook voor bescheidenheid voor jezelf, dus eigenlijk komen we weer 'thuis'.

Ze legt uit dat veel moslims er tegenwoordig liever voor kiezen om niet zelf een dier te (laten) slachten, maar in plaats daarvan een donatie te doen. "Je kunt bijvoorbeeld een geldsom overmaken naar een stichting in een arm land, die het vlees geeft aan mensen die het écht nodig hebben. Zo'n donatie is meestal gelijk aan de prijs van een offerdier in het betreffende land."

