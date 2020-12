Fietstocht moet verzetsmensen eren van winters wapentransport Wieringermeer

"We moesten hier om 5 uur zijn. Het was donker. We moesten ons melden hier bij de zijdeur", vertelt de inmiddels 99-jarige Geert Koekoek. De verzetsmensen verzamelden zich bij de boerderij van verzetsman en latere politicus Sicco Mansholt aan de Cultuurweg in de Wieringermeer. "We kregen een zwaar Remington-pistool. Die bleek later vast te zitten in de voering van mijn jas. Als het onderweg tot een vuurgevecht was gekomen, dan was ik hartstikke dood geweest."

Het transport van wapens, gedropt door vliegtuigen en opgeborgen en schoongemaakt in de Wieringermeer, komt in het najaar van 1944 op gang. Normaal worden ze geregeld via schepen. Maar in de koude winter van '44-'45 zijn de sloten en vaarten dichtgevroren. Er is maar één mogelijkheid om de door Amsterdam gevraagde spullen te brengen. "Het was hartstikke glad. Er viel er af en toe wel eentje. Maar je viel niet op. Veel mensen waren toen op weg op zoek naar voedsel. We waren niet bang, we vonden het wel een spannend avontuur, vertelt Koekoek die toen dus een 20-er was.

Plan

Anita Blijdorp verdiept zich al jaren in de wapentransporten en de distributie in de Wieringermeer en West-Friesland. Zij wil op 23 januari de tocht opnieuw gaan maken en nodigt fietsers uit om zich aan te sluiten, coronaproof natuurlijk: "Zoals het nu valt, is het na de huidige strenge lockdown. En het voordeel van fietsen is dat je het alleen of met zijn tweeën kan doen."