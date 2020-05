Nieuwe monumentenroute moet oorlogsverhalen Hollands Kroon levend houden

HOLLANDS KROON - De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels 75 jaar achter ons maar de herinneringen zijn nog altijd even scherp. In de uitgebreide gemeente Hollands Kroon zijn veel dramatische verhalen over de donkere periode te vertellen. Met nieuwe monumenten worden die vaak pijnlijke geschiedenislessen voor de toekomst vastgelegd.

Mark Hakvoort en Chris Dijkshoorn van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon zijn bezig om een netwerk van veertig monumenten in de gemeente te realiseren: "We willen hiermee de piloten en bemanningsleden herdenken die zijn neergestort. Velen hebben het niet gehaald, maar enkelen hebben het overleefd. Zij zijn verantwoordelijk voor onze vrijheid en we mogen ze niet vergeten."

De eerste van de speciale Herdenkingspalen staan inmiddels op hun plek. "We staan hier bij Vatrop op Wieringen,", vertelt Mark Hakvoort, "Hier is de Amerikaan Ivan Moon neergestort met zijn jager van het type Thunderbolt. Hij begeleidde een grote groep Amerikaanse bommenwerpers. Die vlogen vaak over het Wad om zoveel mogelijk de luchtafweer te ontwijken. Boven de Waddenzee heeft een luchtgevecht plaatsgevonden dat door veel Wieringers gezien is."

Ooggetuige

Bob Sijtsma was als driejarig jongetje ook ooggetuige van de gevolgen van zo'n crash. Boven de boerderij van zijn ouders in de Wieringermeer explodeert op 3 januari 1943 een Lancaster-bommenwerper. De bemanningsleden komen op en rond het erf terecht. "Mijn vader wilde een emmer water uit de put halen maar dat ging niet omdat er een bemanningslid lag. Hier bij de schuurdeur werden de bemanningsleden neergelegd, in een kist gedaan en later door de Duitsers weggehaald." Bij de boerderij komt ook een Herdenkingspaal te staan.

Er zijn alleen al in de Wieringermeer zeker 21 vliegtuigen gecrasht,", vertelt Mark Hakvoort. "We gaan er een route van gaan maken,", zegt zijn collega Chris Dijkshoorn, "Via onze website kunnen mensen dan een tocht downloaden die ze op hun telefoon of navigatie kunnen zetten. Ze komen dan langs de locaties en kunnen via de QR-code alle informatie over de vliegtuigen en hun bemanning vinden." Door de coronacrisis is er iets vertraging opgelopen maar de stichting hoopt zo snel mogelijk nieuwe monumenten te kunnen plaatsen.

Gat in de Dijk

De dramatische crash was niet de laatste ingrijpende gebeurtenis voor de familie Sijtsma in de Wieringermeer. Op 17 april 1945 besluiten de Duitsers om de dijk langs het IJsselmeer op te blazen. De jonge polder stroomt in korte tijd weer vol water. De bevolking is van tevoren gewaarschuwd maar complete dorpen en boerderijen raken verwoest.