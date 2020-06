Monument voor verzetsman Catrinus Douma in Slootdorp onthuld

SLOOTDORP - Catrinus Douma speelde vanaf het begin van de oorlog een belangrijke rol in het verzet in de Wieringermeer. O p 31 januari 1945 werd hij door de Duitsers opgepakt en afgevoerd naar Amsterdam. Negen dagen later werd hij in Zaandam gefusilleerd, hij was nog maar 27 jaar oud. Vandaag, meer dan 75 jaar na de oorlog, is de vergeten verzetsheld geëerd met een monument, een straatnaambord en een plaquette.

De officiële onthulling vond plaats bij de Gereformeerde kerk in Slootdorp, de plek waar Douma samen met zijn collega's van het verzet regelmatig vergaderde. Bij de bijeenkomst waren familieleden van Douma en zijn toenmalige verloofde aanwezig. "Ik ben heel erg trots dat er iemand in mijn familie is die zich zo erg heeft ingezet, zelfs heeft opgeofferd voor onze vrijheid", vertelt Isabel Alten.

Haar oma Jeltje Douma was een nichtje van de verzetsman. "De vader en moeder van Catrinus hebben nooit veel verteld over die tijd.", zegt Alten, die zelf 19 jaar oud is. "Maar het is een belangrijk verhaal binnen onze familie. Het is mooi dat hij met dit monument nu een mooie plek heeft gekregen in Slootdorp."

"Dit monument is belangrijk omdat zijn naam eigenlijk een beetje vergeten was," legt mede-initiatiefnemer Anita Blijdorp uit. De van oorsprong Friese verzetsman was betrokken bij de hulp aan onderduikers, de illegale krant Trouw en zat bij de Binnenlandse strijdkrachten. Blijdorp: "Hij stond wel op het algemene monument in Wieringerwerf maar echt iets tastbaars was er nog niet."

