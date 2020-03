Geld nodig voor monument vergeten verzetsheld Catrinus Douma uit Slootdorp

SLOOTDORP - Op 31 januari 1945 werd verzetsman Catrinus Douma, na verraad, door de Duitsers opgepakt. Negen dagen later werd hij gefusilleerd in Zaandam. Hij was toen 27 jaar oud en een belangrijke spil in het verzet in de Wieringermeer.

"Hij is een vergeten verzetsman,", vertelt Irene Biesheuvel, één van de initiatiefnemers van het monument dat naast de protestante kerk in Slootdorp moet gaan verrijzen. "Hij zat vrijwel meteen na het uitbreken van de oorlog bij de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Hij was één van de oprichters van verzetskrant Trouw hier in de Wieringermeer én hij heeft veel gedaan voor de illegale voedselvoorziening."

De werkgroep die het monument wil gaan plaatsen vond het nu, 75 jaar na de oorlog, hoog tijd dat Douma de eer krijgt die hij verdient. "Na de oorlog was het een kwestie van niet leuteren en doorwerken", legt kerkrentmeester Peter Goedbloed uit, "En we hebben verzaakt om duidelijk te maken wat er vóór mijn generatie gebeurd is, zodat wij nu vrij zijn. Ik zie dit dan ook als een inhaalslag."

Kunstwerk

Kunstenaar Gerrit Bosma vond zijn inspiratie in de kerk waar Douma met andere verzetsmensen vergaderde in de consistoriekamer. Een bijzonder moedige onderneming want boven in de kerktoren zat een Duitse soldaat op wacht. "Ik heb op een gegeven moment het idee gekregen om die prachtige dakspanten te gebruiken voor mijn ontwerp".

De houten contructies in de nok van het dak, zijn omgekeerde V-vormen. "Je kunt die V zien als vrijheid en natuurlijk het vredesteken. Het zijn ook twee benen, twee tegenpolen. Maar ze beginnen bij dezelfde basis. De keuzes die je maakt bepalen uiteindelijk of je goed of fout bent. Ik vind het een eer om met deze opdracht aan de slag te zijn. Het verzet verdient dit eerbetoon.", zegt Bosma.

Geld nodig

"Wat het zo mooi maakt is dat de hele gemeenschap van Slootdorp hier achter staat,", vertelt Irene Biesheuvel. Er is dan ook al veel geld ingezameld maar er is nog altijd 2000 euro nodig. Toch waren er al plannen voor een officiele bijeenkomst: "Door de coronacrisis is de officiele onthulling voorlopig uitgesteld. We gaan kijken wanneer we die kunnen laten doorgaan."