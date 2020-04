Doodgeschoten verzetsheld A.C. de Graaf geëerd met kleine herdenking

WOGNUM - Vandaag precies 75 jaar geleden, op 17 april 1945, werd verzetsman A.C. de Graaf op laffe wijze doodgeschoten. Een grote herdenking zit er door de coronamaatregelen niet in. Maar een werkgroep heeft ervoor gezorgd dat er bij het monument, net buiten Wognum, toch een eerbetoon is gegeven aan de vrijheidsstrijder.

Adriaan Cornelis de Graaf uit de Wieringermeer was al vanaf het begin van de oorlog actief in het verzet. "Hij had een rol bij de hulp aan Engelandvaarders", vertelt Anita Blijdorp namens de werkgroep. "Vanaf 1942 is hij actief geworden bij de organisatie van de onderduik, eerst vooral voor Joodse mensen, later ook voor jonge mannen die anders te werk werden gesteld in Duitsland."

De Graaf wordt zeker in de laatste maanden gezocht door de bezetter. Hij zit in april 1945 ondergedoken in Benningbroek. Als de Duitsers laten weten dat ze de dijk gaan opblazen om de Wieringermeer onder water te laten lopen, komt hij uit zijn schuilplaats te voorschijn. De Graaf gaat naar zijn boerderij om zijn familie te helpen.

Lafhartige moord

"De Duitsers waren zo 'slim' om alle uitvalswegen te controleren. Hij is vervolgens herkend", zegt Blijdorp. "Er zijn toen meer mensen gearresteerd, daar bij die uitgang bij Lambertschaag. Ze werden in colonne, op de fiets, afgevoerd naar Hoorn. De Graaf werd achteraan de groep gezet. Wat er toen is gebeurd weten we niet precies, maar hij is van achteren beschoten en zo eigenlijk lafhartig vermoord."

Bij het monument konden vandaag mensen, verdeeld over de hele dag, bloemen leggen zodat er genoeg afstand zou worden gehouden. Dochter Irene Biesheuvel-De Graaf was één van hen. Zij was drie en een half jaar toen haar vader werd doodgeschoten: "Mijn moeder vond het heel moeilijk. Die bleef, heel jong en met vier kinderen, achter op de boerderij. Het was heel moeilijk voor haar."

Corona

"Vanwege de coronacrisis konden we geen officiële herdenking houden. Maar wij, een groepje particulieren, zeiden tegen elkaar dat we 75 jaar na dato niet niks konden doen. Via de telefoon hebben we toen de koppen bij elkaar gestoken", zegt Blijdorp. "De Graaf was té belangrijk. Hij zat al vanaf 1930 in de Wieringermeer, heeft veel betekend voor het verenigingsleven. En kon daardoor ook zo'n belangrijke rol in het verzet spelen."