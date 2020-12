Bioscoop verdwijnt uit Castricum, maakt plaats voor appartementen

CASTRICUM - Bioscoop Corso verdwijnt uit de Dorpsstraat van Castricum. Plannen voor een nieuw filmtheater in combinatie met woningbouw op de huidige locatie zijn stopgezet. Voor een nieuwe bioscoop mikt exploitant Erik Weel op de locatie van de oude Maranathakerk, waar momenteel een middelbare school is gevestigd.

De toekomst van Corso is een zaak met een lange voorgeschiedenis. De bioscoopeigenaar is al geruime tijd op zoek naar passende huisvesting. Een eerder initiatief voor een grotere bioscoop plus enige tientallen woningen op de plek van de huidige bioscoop bleek niet haalbaar.

Langslepend proces

Bioscoopeigenaar Erik Weel strijdt al jaren voor het behoud van een filmtheater in Castricum. Hij besloot de oude locatie los te laten en legde een plan voor aan de gemeente om de huidige bioscoop te verbouwen tot vijftien appartementen."Na een ruim tien jaar durend proces, is er nu de kans op een vernieuwd filmtheater op de plek van de huidige Maranathakerk."

In het gebouw is sinds de start van het schooljaar een nieuwe school opgericht, het Supreme College Nederland, maar die school zal volgens wethouder Ron de Haan binnen een paar jaar moeten uitwijken naar een andere locatie.

Bouwplan

Het gaat bij het bouwplan aan de Dorpsstraat om appartementen in oppervlakte variërend tussen 60 en 90 vierkante meter in de woningcategorieën 2 en 3.

Het nieuwe plan is in overleg met de gemeente opgesteld en voldoet voor het grootste gedeelte aan het bestemmingsplan.

Voor de bioscoopeigenaar is het nu wachten op groen licht van de gemeente."Als de besluitvorming de goede kant opvalt voor Corso, is er sprake van behoud van filmvertoning in Castricum", aldus Weel.