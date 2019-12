Bouwplan rond Castricumse bioscoop wordt "luchtiger en minder megalomaan dan gedacht"

CASTRICUM - Volgens Dennis de Haas is het plan rondom de Corso Bioscoop in Castricum nog niet in beton gegoten. De initiatiefnemer van het 'Corsoplan' reageert daarmee op de bezwaren van tientallen omwonenden. Die vrezen dat het plan te groots en te stads gaat worden voor hun kleine dorp.

"Aan de Dorpsstraat komt een combinatie van wonen, werken, horeca en maatschappelijke functies", legt Dennis de Haas van projectontwikkelaar Floresteyn uit. "Dit alles op en rond de locatie van de Corso Bioscoop, die ook zal terugkeren op deze plek."

De eerste schetsen van het bouwplan zijn inmiddels getoond aan alle betrokkenen. Dat daar weerstand tegen ontstaan is, vindt De Haas begrijpelijk. "We komen heel vroeg in het proces met een schets, juist ook om reacties van bijvoorbeeld omwonenden te krijgen."

Klankbordgroep

"Dit plan is een eerste studie en er is nog niets in beton gegoten. Het wordt veel luchtiger en minder megalomaan als omwonenden denken. Er gaat nog heel veel aan geschaafd worden", belooft De Haas.

Hij gaat verder: "Daarom wordt er een klankbordgroep gevormd. Waar hopelijk de gemeente, maar zeker ook omwonenden en pandeigenaren een plaats in zullen krijgen. In januari willen we de eerste sessies houden."