Geen rooster of klaslokalen: deze nieuwe middelbare school in Castricum doet het anders

CASTRICUM - Castricum is sinds de start van het nieuwe schooljaar een middelbare school rijker: het Supreme College Nederland. Met als 'thuisbasis' de voormalige Maranathakerk. Voor oprichter René Wellen gaat een droom in vervulling.

Maar wie denkt aan een school in de rij van het klassieke onderwijs heeft het mis. Schouder aan schouder urenlang blokken in de schoolbanken, dat doen ze hier liever niet. Bij het Supreme College gaat het om onderwijs dat vwo-scholieren moet prikkelen, zo vertelt oprichter en docent René Wellen. Zo is er geen vast rooster - alle lessen worden door elkaar heen gegeven - en krijgen de kinderen in twee talen les. Het vernieuwende schoolconcept is een samenwerking tussen de Castricumse middelbare scholen Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege. Extra uitdaging "Dit is bedoeld voor scholieren die het 'normale' vwo bijvoorbeeld te makkelijk vinden, maar ook voor scholieren die juist dat stukje extra uitdaging zoeken in de verdieping van de leerstof en de taal. Dat is hier heel goed mogelijk, doordat we werken in dagdelen", vertelt Wellen. "Tijdens de lessen gebeurt van alles, waardoor ze echt gaan voelen wat er aan de hand is. Daar is met dit onderwijsinitiatief tijd voor."

Quote "Hier verbinden we tijdens de les echt van alles aan elkaar" Michiel Halewijn, docent

De scholieren van het Supreme College behalen - vanaf vwo 3 - in vier jaar tijd niet alleen het diploma, maar ook het internationale Middle Years Programme. Inmiddels hebben al verschillende scholieren de overstap gemaakt naar de nieuwe school. 'Veel leuker' Het onderwijs valt tot nu toe in de smaak bij de leerlingen. "Dat er andere lessen worden gegeven, vind ik wel interessant. Aangezien de hele tijd in de klas zitten en de hele tijd uit een boek leren ook niet helemaal top is", legt scholier Jet uit. "Je kan het wel doen, en je leert er ook iets van, maar dit is veel leuker om te doen." tekst gaat door onder de foto

Een les op het Supreme College - NH Nieuws

Ook docent Michiel Halewijn is in zijn nopjes met het onderwijsconcept. "Of het beter is dan het klassieke onderwijs? Dat hangt af van je doelstellingen. Wil je alleen je diploma halen, dan misschien niet. Maar wil je goed voorbereid zijn op een leven na school, dan heb je hier veel meer aan dan je alleen voorbereiden op een diploma. Hier verbinden we tijdens de les echt van alles aan elkaar: wiskunde, natuurkunde, filosofie, Engels en Nederlands. En door de tijd die we hebben, kan je ook iets in de week leggen."

Quote "Dit is echt een droom die uitkomt" René wellen, oprichter supreme college

Het initiatief was er zonder de steun van wethouder Ron de Haan niet geweest. Het kerkgebouw van de Maranathakerk werd recent namelijk nog aangekocht door de gemeente Castricum. De Haan wil het Supreme College de kans geven om in de markante kerk een vliegende start te maken. "Het wordt een succes als het niet alleen populair wordt in de eigen omgeving, maar ook een satelliet wordt voor kinderen uit een weide omgeving die denken: 'dit wil ik gewoon meemaken hier.'" Oprichter Wellen was alles bij elkaar al meer dan tien jaar bezig met de oprichting, van het idee tot het openen van de deuren. "Dit is echt een droom die uitkomt."