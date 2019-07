Filmtheater Corso lijkt gered: "Iedereen is heel blij"

CASTRICUM - Voor Castricummers die bang zijn nooit meer naar de bioscoop te kunnen in hun dorp, is er goed nieuws. Filmtheater Corso, dat eigenlijk zou moeten wijken voor een appartementencomplex, kan hoogstwaarschijnlijk tóch blijven bestaan. Dat meldt de dolblije eigenaar Erik Weel aan NH Nieuws.

In januari 2018 kwam het nieuws naar buiten dat Weel had besloten om de deuren van Corso te sluiten. Het pand was hoognodig aan een renovatie toe, maar daar was geen geld voor. Acht jaar lang zocht de bevlogen bioscoopbaas naar een oplossing, maar die werd niet gevonden. Het besluit: het pand zou in 2020 tegen de vlakte gaan en er zouden winkels en woningen voor in de plaats komen.

Nu lijkt het er tóch op dat het doek nog niet is gevallen. "Ik werd een tijdje terug benaderd door de ontwikkelaar van het bouwproject, Floresteyn Vastgoed", vertelt Weel. "Zij realiseren de bouw van de nieuwe panden en vroegen of ik de bioscoop 100 meter verderop voort wilde zetten. Uiteraard heb ik daar positief op geantwoord!"

'Iedereen is blij'

De Castricummer is 'ontzettend blij' met het bedachte plan. "Het is natuurlijk een wens van mij om met Corso door te gaan, maar ook de gemeenschap reageert enthousiast. Iedereen is blij."

De gemeente heeft vooralsnog positief gereageerd op het plan van de initiatiefnemer. "Het is heel mooi om dit samen op te pakken met de ontwikkelaar", aldus wethouder Paul Slettenhaar. "We zien een filmtheater als een belangrijke voorziening in onze gemeente, zowel voor inwoners als bezoekers. Het is een eerste stap in een mooi proces."

Afwachten

De ontwikkelaar gaat in september twee varianten van het plan presenteren aan het college. Of het Corso definitief mag blijven, is dus nog even afwachten. "Maar ik heb er alle vertrouwen in", aldus Weel.