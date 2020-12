Herplant van start: nieuwe bomen aan de Westerdijk moeten de oude doen vergeten

HOORN - Vandaag is de gemeente begonnen met het planten van de nieuwe bomen aan de Westerdijk. Vandaag en morgen worden de eerste vijftien van de in totaal twintig nieuwe bomen geplaatst.

Voor twee grote bomen die in de parkeerstrook komen, moet eerst een stuk asfalt worden verwijderd. Deze bomen zullen uiterlijk in januari geplant worden, daarnaast zijn er drie bomen niet door de keuring heen gekomen, daar zullen nieuwe bomen voor komen en ook die worden uiterlijk in januari geplaatst.

Aanleiding vervanging

De twintig nieuwe bomen komen ter vervanging van de dertien Canadese populieren die eerst langs de Westerdijk stonden. Het was volgens de gemeente Hoorn niet langer veilig om deze bomen te laten staan vanwege de kans op takbreuk. Op andere plekken in Hoorn hebben zware vallende takken van Canadese populieren al gezorgd voor lichamelijk letsel en schade aan auto's, huizen. Dit gevaar is weggenomen door de 20 Canadese populieren te kappen.

Tegenspraak

Helemaal vanzelf is het vervangen van de Canadese populieren niet gegaan. Niet iedereen was het er mee eens dat de bomen weggehaald zouden worden. Een aantal buurtbewoners vond het zonde van de nostalgie die zou verdwijnen als de bomen gekapt zouden worden. Er was zelfs een actiegroep die voor het behoud van de bomen 2600 handtekeningen ophaalde met een petitie.