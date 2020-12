Afstand houden nog mogelijk, zegt Haarlemse burgemeester: "Maar na 20.00 uur is 't schluss"

HAARLEM - In de Haarlemse binnenstad is het op dit moment druk. Voor winkels staan rijen met mensen die nog een laatste boodschap willen doen voordat de totale lockdown ingaat. Volgens burgemeester Jos Wienen is er nog geen reden om in te grijpen, zo laat hij weten aan NH Nieuws.

De rijen staan vooral bij de winkels die waarschijnlijk morgen moeten sluiten: speelgoedwinkels, lingeriezaken en andere zogenoemde niet-essentiële winkels. "Nog snel wat kerstcadeautjes kopen, nu het nog kan", reageert een vrouw die in een van de rijen staat. Een ondernemer die loempia's verkoopt zegt verrast te zijn door de toeloop. "Ik ben nu even aan het ademen, als je het niet erg vindt", zegt hij zodra hij de tijd heeft om te reageren. "Het is wel heel plotseling moet ik zeggen." tekst gaat door onder de video

De gemeente Haarlem heeft matrixborden geplaatst en houdt de drukte scherp in de gaten. Volgens burgemeester Jos Wienen kan er op dit moment nog voldoende afstand worden gehouden en is een oproep om niet meer te komen, zoals in Amsterdam, niet nodig. "Het is drukker dan normaal op een maandagmiddag", constateert Wienen tegenover NH Nieuws. "Maar gelukkig ook niet zodanig dat mensen geen afstand kunnen houden, daar ben ik blij mee." Geen extra koopavond De gemeente heeft dranghekken klaarstaan om eventueel straten af te sluiten, mocht dat noodzakelijk zijn. "We zijn voorbereid. Ik hou het in de gaten", aldus de burgemeester. tekst gaat door onder de video

Als winkeliers langer open willen, mag dat binnen de bestaande regelingen tot maximaal 20.00 uur. Van een extra lange opening of ingelaste koopavond is geen sprake. Supermarkten mogen zoals gebruikelijk tot 22.00 uur open blijven. "We moeten voorkomen dat mensen op het laatste moment massaal naar de binnenstad trekken, want dan lopen we alsnog een groot risico", voegt Wienen daar aan toe. "Maar als een enkeling die nog heel snel iets wil halen, dan heeft die de gelegenheid. Maar om acht uur is het echt sluss."