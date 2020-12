IJmond NL V Klussen nu het nog kan: run op bouwmarkten in Beverwijk

BEVERWIJK - Het was een drukte van belang vanmiddag met mensen die nog snel wat inkopen deden bij zogeheten niet-essentiële winkels. Ook bij de bouwmarkten was het, zoals op het Marloterrein in Beverwijk, zoeken naar een vrije parkeerplaats.

"We zijn thuis een vloertje aan het leggen. Toen ik het nieuws hoorde over een mogelijke lockdown dacht ik: ik neem het zekere voor het onzekere, anders zitten we straks zonder", zegt een vrouw die moeizaam manoeuvreert met haar zwaarbeladen winkelwagen vol met zakken betonmortel. "En ik was kennelijk niet de enige die dat dacht. Het was best druk binnen."

Quote "Ik heb geen zin om pas half januari weer verder te kunnen met klussen" klusser op Marloterrein in Beverwijk

Een man gooit ondertussen op de parkeerplaats van de bouwmarkt zijn achterbak vol met tapijttegels. "We zijn aan het verbouwen en moeten nog in een deel van het huis tapijt leggen. Dat willen we graag afmaken. We hebben geen zin om te wachten tot de lockdown voorbij is." Behang Een andere man verlaat de Praxis met drie rollen behang onder zijn arm. Hij zegt: "We zijn druk bezig thuis en ik dacht: ik sla nog snel even wat in. Je weet maar nooit wanneer dat pas weer kan."