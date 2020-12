Haarlemse binnenstad bereidt zich voor op stormloop door aangekondigde lockdown

HAARLEM - Winkelers in de binnenstad van Haarlem verwachten vanmiddag grote drukte na het uitlekken van details over een volledige lockdown. Alle niet-essentiële winkels zouden vanaf morgen niet meer open mogen.

"Vreselijk. Ik begrijp dat het nodig is, maar als ondernemer doet het heel veel pijn", aldus Petra van giftshop Aap en Poes. Ze is afhankelijk van de klanten in de winkel en verkoopt niet veel online. Een sluiting tot en met 19 januari zal dus behoorlijke impact hebben op haar en haar winkel. "Het doet heel veel met je, omdat je niet weet waar dit stopt."

De eigenaresse van een schoenenwinkel vindt een sluiting tot en met 19 januari veel te fors. "Dat is té lang, voor de bezoekers en de ondernemers. Er komt helemaal niets meer van omzet binnen." Ze verwacht dat het vandaag een hele drukke dag gaat worden. "Het wordt waarschijnlijk een stormloop, je ziet dat het nu al drukker is dan normaal op maandag."

Welke winkels als essentieel wordt bestempeld, is nog niet helemaal duidelijk. Alleen levensmiddelenwinkels mogen naar alle waarschijnlijkheid nog open.

De viskraam op de Botermarkt hoopt in ieder geval niet te hoeven sluiten. "We vallen onder de ambulante handel, dus dan zouden we volgens mij open mogen blijven. Maar je hoort nu zoveel geruchten, dus het blijft nog onzeker." Ook de medewerkster van de oliebollenkraam heeft nog veel vragen. "Volgens mij kunnen we open blijven, maar als er straks niemand in de stad is, ja wat doe je dan?"

Gemeente monitort drukte

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat aan NH Nieuws weten dat de situatie in de stad in de gaten wordt gehouden. Er worden vooralsnog geen extra handhavers ingezet.