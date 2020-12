Gemeente Amsterdam waarschuwt voor drukte in de stad

Gezien de komende lockdown, zijn veel mensen nu in de stad om nog snel inkopen te doen. De gemeente ziet de drukte daardoor met argusogen aan. "We hebben een lange traditie van crowd-control, dat elk uur bijhoudt hoe druk het in de stad is. En dat zien we nu vooral in de gebieden rond de Kalverstraat en winkelcentra.", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Het hele idee is dat we de contactmomenten zo veel mogelijk beperken, en dat gaat wel verkeerd als er overal een lange rij staat."