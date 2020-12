Paviljoenhouder stuurt boze mail naar Rutte: "Bouwmarkten en winkels dicht, horeca open"

EGMOND AAN ZEE - "Gooi de restaurants op 23 december weer open en sluit alle niet essentiële zaken tot half januari 2021." Dat schrijft s trandpaviljoenhouder Ed Kraakman in een boze e-mail naar de Tweede Kamer. "Het is nu de beurt aan de horeca om weer wat omzet te genereren."

De paviljoenhouder vindt het niet uit te leggen dat hotels nog wel gasten in hun restaurants mogen ontvangen. Hij ziet geen verschillen in het 'risicoprofiel' van een hotel- of restaurantgast. "Die zijn er niet", meent Kraakman.

Volgens Kraakman vergeet de regering dat er achter al die horecabedrijven gezinnen met kinderen zitten. "Voor hun geen vrolijk kerstfeest. Zij hebben grote zorgen over hun toekomst en het einde is nog niet in zicht, zelfs januari gaat het niet worden als we meneer de Jonge mogen geloven."

Uitbaters lopen deze feestmaand een flinke omzet mis. Kraakman besloot in navolging van de actie om op 17 januari te openen, de Tweede Kamer een noodkreet te mailen.

'Mosterd na de maaltijd'

De oproep om half januari open te gaan, krijgt echter geen steun van de paviljoenhouder. "Open na de kerstvakantie is mosterd na de maaltijd. Die drie weken vanaf 23 december moeten wij omarmen. Ik denk dat een groot gedeelte van het publiek ons hierin steunt."

Kraakman hoopt met de actie en een geplande petitie een reactie op het Binnenhof te ontlokken. "Ik vond het het optreden van de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland te zwak, er moet nu een concreet voorstel ingediend worden, ik hoop dat hiermee gedaan te hebben, lijdzaam afwachten is geen optie."

Indien er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep, eist Kraakman, net als veel andere uitbaters, meer overheidssteun. "Als daar niet voor gekozen wordt, zal de regering toch meer financieel moeten compenseren buiten een gedeelte van de vaste lasten. Dus, in naam van Oranje: doe open, die Horecapoort."